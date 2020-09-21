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توك شو

كورونا يضرب قطر.. إلغاء كأس العالم للأندية 2020 الدوحة.. تفاصيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
عرضت قناة «مباشر قطر» أن لجنة المسابقات بالإتحاد الأسيوي أبلغت الإتحادات المحلية لكرة الٌقدم أن كأس العالم للأندية الذي كان سيقام في قطر تم إلغاءه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت اللجنة خطابات للإتحادات لتأكيد إلغاء كاس العالم للأندية و تدرس حاليا إلغاء كأس العالم للأندية لعام 2021 بالصين بسبب أوليمبياد طوكيو و كوبا أميريكا. 

و قرر الإتحاد الأسيوي إلغاء العديد من البطولات الأخري مثل كأس التضامن الأسيوي و بطولة الأندية الأسيوية لكرة الصالات في الإمارات على أن تقام البطولة في الإمارات في العام المقبل بسبب فيروس كورونا.
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