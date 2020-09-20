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دراسة تحذر.. الحيوانات الأليفة يمكنها التقاط فيروس كورونا من أصحابها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
نشرت دراسة حديثة تؤكد أن الحيوانات الأليفة يمكنها التقاط عدوى فيروس كورونا من أصحابها بشكل مباشر، ناصحة الأشخاص الذين يعانوا من فيروس كورونا بعزل انفسهم عن الحيوانات حتى لا تصاب بالعدوى.

وتؤكد الدراسة،  وفقًا لصحيفة "dailystar" البريطانية، ان الحيوانات الأليفة يمكن ان تصاب بالفيروس بسهولة، كما يمكن أن تظهر عليها أعراض أيضا، موضحة أن الباحثين في كندا بدأوا بالتحقيق عندما تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الحيوانات الأليفة بأعراض تنفسية في نفس الوقت الذي كان فيه مالكها يعاني من الفيروس.


وأضافت الصحيفة أنه تم أخذ عينات الدم من حيوانات أليفة تعيش مع أشخاص مصابين بأعراض أو مصابين خلال فترة أسبوعين، واكتشف البحث أن نسبة كبيرة من الحيوانات الأليفة التي تعيش في المنازل التي بها أشخاص مصابة بفيروس كورونا، لديها أجسام مضادة للسلالة.

وقالت البروفيسور دوروثي بينزل، أن الحيوانات والبشر يجب عزلهم عن بعضهم البعض بشكل جيد، كم أن هناك أدلة كافية من دراسات متعددة، للتوصية بضرورة عزل الأشخاص المصابين بفيروس SARS-CoV-2 عن الأشخاص والحيوانات".

كما تشير هذه النتائج الأولية إلى إصابة نسبة كبيرة من الحيوانات الأليفة في منازل الأشخاص المصابين بكوفيد-19، وتم الإبلاغ عن إصابة جميع القطط المصابة بمرض تنفسي أو مرض آخر من قبل أصحابها بعد وقت قريب من إصابة الأشخاص المربية لها بـ فيروس كورونا.

وأظهر اثنان بنسبة (20٪) من الكلاب، نتائج إيجابية للأجسام المضادة، مما يشير إلى إصابة سابقة بالفيروس المستجد، وتم الإبلاغ عن إصابة أحدهم بنوبة من أمراض الجهاز التنفسي.
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