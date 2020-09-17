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أخبار العالم

قطر أفسدت الكرة.. بدء جلسات محاكمة الخليفي وفالك لليوم الرابع على التوالي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
الخليفي
الخليفي
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أعلنت وسائل إعلام متفرقة، عن بدء جلسات اليوم الرابع لمحاكمة ناصر الخليفي وفالك، وذلك في واحدة من أكبر الإدانات الدولية للنظام القطري للتلاعب بالمجال الكوري في العالم.


وقالت شبكة العربية، إن المحكمة ستبحث اليوم قرار منح حقوق البث الحصرية لشبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تملكها قطر، وتسيطر على حقوق بث كثير من الدوريات العالمية في الوطن العربي.

وذكرت محكمة سويسرية إن  منظمة فيفا منحت حقوق البث لقنوات بي إن سبورتس دون عطاءات وإقامة منافسات بالطريقة المعهودة، وهو مايرجح فرص الوقف لشبكة القنوات.


وتقوم المحكمة السويسرية بالاستماع لشهود قضية فساد "الخليفي - فالك"، وتستمع لإفادة مدير فيفا السابق ماركوس كانتير.

واستؤنفت، خلال الأسبوع الجارى فى مدينة بيلنزونا السويسرية، محاكمة ناصر الخليفى، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وشبكة "بي إن سبورت" القطرية، والفرنسى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى قضية تتعلق بسوء الإدارة والفساد وخيانة الأمانة، وبمنح حقوق البث التلفزيونى لمباريات بطولتى كأس العالم وكأس القارات.

وتوجد  تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الخليفي وفالك.

ومثل الخليفى وفالك أمام القضاء السويسرى، وسط غياب متهم ثالث فى القضية نفسها، حيث وجّه الادعاء العام السويسرى للخليفي تهمة دفع رشى للحصول على مزايا، كما أكد أنه عقد صفقة مع فالك خلال اجتماع فى مقر "بى إن سبورت" القطرية فى إحدى ضواحى باريس فى أكتوبر 2013. 





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