التعليم العالي: 160 ألف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجديد

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الاثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 160 الف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.