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ديني

بحضور المفتي.. وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان ١٦ مسجدًا الجمعة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
مسجد جديد
مسجد جديد
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عبد الرحمن محمد
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الجمعة المقبلة، ستة عشر مسجدًا بالمحافظة أحدها مسجد التقوى بزاوية أبو شوشة مركز الدلنجات مسقط رأس الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والذي يحضر الافتتاح.

من جانبه، أعلن وزير الأوقاف، أنه سيلقي خطبة الجمعة المقبلة، في مسجد التقوى بمركز الدلنجات.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لافتتاح ٧٧ مسجدًا في ١٣ محافظة الجمعة القادمة ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٠م من خلال خطة متكاملة لافتتاح ٣١٤ مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٠م.

وصرح وزير الأوقاف بأن الظروف الراهنة تقتضي مزيدا من الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا ومحاصرته ، وأن العمل في المساجد في ظل الظروف الراهنة يقتصر على أداء الصلاة ، سواء الصلوات الخمس أم صلاة الجمعة ، مع اتباع الضوابط الإجرائية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة ، وكذلك صلاة الجنائز.

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