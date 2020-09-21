حلمي طولان يحشد أسلحة إنبي لاسقاط الإسماعيلى في بترسبورت

حشد حلمى طولان ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، القوة الضاربة لفريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى ، المقرر إقامتها اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .





وشهدت القائمة التى أعلنها المدير الفنى لإنبي ، ضم جميع نجوم الفريق وعلى رأسهم رامى صبري المتعافي من الإصابة العضلية ، ومحمد شريف وأسامة جلال وأحمد عبدالعزيز وغيرهم من النجوم .





وشهد المعسكر البترولى ، قبل مواجهة الدراويش فى ظل السعى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الإسماعيلى نظرا للرغبة فى الفوز بالمباراة والعودة إلى الطريق الصحيح مرة أخري عقب الهزيمة الأخيرة أمام حرس الحدود.





وتلقى إنبي هزيمة مفاجئة من قبل حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الغضب داخل إنبي.





ويرى مسئولو إنبي أن أداء الفريق تراجع بشكل ملحوظ عما كان عليه في الفترة ما قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم امتلاك الفريق مجموعة من أبرز اللاعبين.





ويأمل مسئولو الفريق في عودة النتائج الجيدة من جديد للمنافسة على المراكز المتقدمة كما كان عليه الأمر في الدور الأول، والذي شهد تواجد الفريق ضمن المراكز الخمسة الأولى.