AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات بدنية خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة نادي مصر بالدوري

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة تدريبات بدنية على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى لاعبو الفريق الأحمر فقرة التدريبات البدنية والتي شملت الجري حول الملعب وإطالات تحت إشراف توماس بينكلي مخطط أحمال الفريق الأحمر.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مران بدني قوي للاعبي الأهلي

استعدادًا لاستئناف الدوري .. تدريبات بدنية متنوعة لـ لاعبي الأهلي

توماس بينكيل يقود مران الأهلي بتدربيات بدنية

تدريبات متنوعة للاعبي الأهلي تحت إشراف مدرب الأحمال

الأهلي يستأنف تدريباته بمران بدني تحت قيادة بينيكل

مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين أمام أسوان

ترشيحاتنا

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

بناء على رغبة العروس.. عريس يحتفل بزفافه في دار مسنين.. صور

ارتفاع أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وتراجع الدولار

عربية نقل فلوس .. شاهد مذيعة إكسترا نيوز تكشف فضيحة قناة الجزيرة

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

خلال ساعات.. الأرصاد تعلن نهاية فصل الصيف رسميا وهذا ما سيحدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

البط الشرشير.. أحد أنواع الطيور المصرح بصيدها.. شاهد

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية