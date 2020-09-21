يحدث في القاهرة.. ضبط ألف كتاب مقلد بحوزة صاحب مطبعة





وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية وممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد وطبع الكتب المنسوبة للعديد من المؤلفين والمؤسسات الخاصة والتعليمية بدون الحصول على موافقة مؤلفيها.









وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على (1027 نسخة كتب ومؤلفات متنوعة)، وبمواجهة المتهم أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.





واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط جرائم تقليد العلامات التجارية وإصدار المطبوعات مجهولة المصدر.