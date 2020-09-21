لن يتم البت فيها إلا بعد الدفع.. الجيزة تطالب المتقدمين بطلبات التصالح بمخالفات البناء بسرعة سداد الرسوم

ناشدت محافظة الجيزة،المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح سرعة سداد رسوم جدية التصالح، حيث تقدم عدد من المواطنين بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية ولم يقوموا حتى الآن بالتسديد،مشيرة إلى أنه لن يتم البت أو الالتفات لأى طلبات إلا بعد سداد رسوم الجدية .



وكانت محافظة الجيزة قد رصدت ما تم تداوله بعدد من المنصات الاعلامية بشان إرتفاع القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بالجيزة حيث أوضحت المحافظة أنه منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة فقد تم أولا الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين،وتم منذ الوهله الأولى وضع اقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل ان يتم الإعلان عن إجراء أى تخفيضات فى الأسعار بأى محافظة اخرى ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح واغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة فى هذا الشأن .



وأوضحت محافظة الجيزة أنه رغم انخفاض اسعار التصالح بنطاق احياء ومراكز المحافظة وتجاوبًا مع التخفيضات التى حدثت فى المحافظات الاخرى الا ان محافظة الجيزة قد أقرت تخفيضًا ايضا لاسعار التصالح وهو تخفيض قيمه التصالح للسكنى بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح وتخفيض قيمه التصالح للتجارى والصناعى والإدارى والخدمى بالقرى بنسبة 20% وتخفيض قيمه مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الاقل من حيث القيم السعرية على مستوى كافة المحافظات .

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن هناك مناطق بالمدن يبلغ اسعار التصالح فيها 50 جنيها فقط مثلها مثل القرى والعزب بالاضافه الى ان هناك مناطق اخرى يتراوح اسعار التصالحات فيها من 70 الى 100 جنية فقط وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة مؤكدا ان المحافظة تضع مصلحه المواطن فى المقام الاولى و تسعى دائما لتقديم كافه التسهيلات التى تيسر على المواطنين .



