AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لن يتم البت فيها إلا بعد الدفع.. الجيزة تطالب المتقدمين بطلبات التصالح بمخالفات البناء بسرعة سداد الرسوم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:41 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الصاحى

ناشدت محافظة الجيزة،المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح سرعة سداد رسوم جدية التصالح، حيث تقدم عدد من المواطنين بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية ولم يقوموا حتى الآن بالتسديد،مشيرة إلى أنه لن يتم البت أو الالتفات لأى طلبات إلا بعد سداد رسوم الجدية .

وكانت محافظة الجيزة قد رصدت ما تم تداوله بعدد من المنصات الاعلامية بشان إرتفاع القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بالجيزة حيث أوضحت المحافظة أنه منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة فقد تم أولا الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين،وتم منذ الوهله الأولى وضع اقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل ان يتم الإعلان عن إجراء أى تخفيضات فى الأسعار بأى محافظة اخرى ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح واغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة فى هذا الشأن .

وأوضحت محافظة الجيزة أنه رغم انخفاض اسعار التصالح بنطاق احياء ومراكز المحافظة وتجاوبًا مع التخفيضات التى حدثت فى المحافظات الاخرى الا ان محافظة الجيزة قد أقرت تخفيضًا ايضا لاسعار التصالح وهو تخفيض قيمه التصالح للسكنى بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح وتخفيض قيمه التصالح للتجارى والصناعى والإدارى والخدمى بالقرى بنسبة 20% وتخفيض قيمه مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الاقل من حيث القيم السعرية على مستوى كافة المحافظات .

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن هناك مناطق بالمدن يبلغ اسعار التصالح فيها 50 جنيها فقط مثلها مثل القرى والعزب بالاضافه الى ان هناك مناطق اخرى يتراوح اسعار التصالحات فيها من 70 الى 100 جنية فقط وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة مؤكدا ان المحافظة تضع مصلحه المواطن فى المقام الاولى و تسعى دائما لتقديم كافه التسهيلات  التى تيسر على المواطنين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيزة تناشد المواطنين: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح لمن قدم الطلب

بعد مؤتمر الحكومة.. 12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء | تعرف عليها

12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. النسبة تصل إلى 50%.. والجدية شرط التطبيق

بشرة خير.. الجيزة تشكل لجنة فنية لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

15 % للسكني و20% للصناعي.. الجيزة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء

50 جنيها للمتر .. الجيزة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء السكني

ترشيحاتنا

تركي ال الشيخ يعلق على تأهل الهلال السعودي لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا

هل تصبح إيفانكا أول رئيسة لأمريكا؟..ترامب يؤهل ابنته وميلانيا تستسلم

انهيار تاريخي لليرة التركية مقابل الدولار

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الغيرة القاتلة... شاب يعذب خطيبته ويحطم وجهها لخروجها مع أصدقائها

انتي حياتك كلها ترفيه كدة.. وفاة فتاة بعد ظهورها في بث مباشر "صور"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور

ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا .. 3 وصفات لإعدادها فى المنزل كالمحلات