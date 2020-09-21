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مرأة

في اليوم العالمي للزهايمر .. أفعال تعرضك للإصابة بالمرض

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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ريهام قدري
غالبًا ما يُعتبر نسيان الأشياء وتذكر الأحداث أمرًا طبيعيًا بسبب الجدول الزمني المزدحم للفرد، لكن يمكن أن تكون هذه أعراضًا مبكرة لمرض ألزهايمر ، وهو نوع شائع من الخرف يؤدي إلى فقدان الذاكرة التدريجي والقدرة على التفكير ، كما يقول الدكتور راجول أغراوال ، كبير الاستشاريين وطبيب الأعصاب ، معهد سري بالاجي الطبي في نيودلهي.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية ، أن هناك حوالي 50 مليون شخص يعانون من الخرف ، وأن هناك حوالي 10 ملايين حالة جديدة كل عام في اليوم العالمي للزهايمر ، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 21 سبتمبر ، يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الحالة ، يشارك الدكتور أغراوال الأعراض الشائعة وعوامل الخطر.

ومرض الزهايمر ، هو اضطراب تدريجي مسؤول عن فقدان خلايا الدماغ والدوائر العصبية مما يؤدي إلى التدهور المعرفي، حيث إنه يعكس أعراضًا مثل:
* العثور على صعوبة في تذكر الأحداث والمناسبات
* يؤثر على قدرة الفرد على التفكير بشكل صحيح
* مشكلة في اتخاذ القرار
* ضياع الأشياء في كثير من الأحيان
* صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة للتعبير عنأفكارالمرء
* النسيان المستمر
* الإبهام أثناء التحدث و مشكلة في الكلام

لا تتجاهل أبدًا أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه واستشر الطبيب لتجنب المخاطر. التشخيص والعلاج المبكران أمران أساسيان.

صحيح أن مرض الزهايمر موجود في الغالب في الفئة العمرية من 50 إلى 60 عامًا ، لكنه ليس جزءًا من الشيخوخة. يشرح الدكتور أميت سريفاستاف ، استشاري أول ، طب الأعصاب ، مستشفى دارامشيلا نارايانا التخصصي الفائق سبب أهمية التشخيص المبكر. على المستوى المرضي ، هناك تراكم للبروتينات غير الطبيعية حول خلايا الدماغ ، مما يؤدي إلى تدميرها. 

ولم يتم توضيح الآلية الدقيقة حتى الآن ، ولكن يبدو أن هناك عوامل متعددة مثل العوامل الوراثية ونمط الحياة والبيئة. لا يوجد علاج دائم لهذا المرض ، والأدوية الموصوفة والعلاجات من قبل الأطباء المعنيين يمكن أن تؤخر ظهورها وتحسن نوعية حياة المرضى المعالجين. ومن ثم ، خاصة في حالة عدم وجود علاج دائم ، فإن التشخيص المبكر فقط هو المفتاح.

وهناك بعض العادات المرتبطة بنمط الحياة ، والتي قد لا تكون مسؤولة بشكل مباشر عن مرض الزهايمر ، ولكنها بالتأكيد يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بهذه الحالة، وتجنب التدخين والاستهلاك المفرط للكحول، وخذ القدر المطلوب من النوم ، واستهلك مضادات الأكسدة والفواكه والخضروات الطازجة في وجباتك اليومية ، وامش لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا. لا تتجاهل أبدًا التوتر والاكتئاب والمشكلات الأخرى المتعلقة بالصحة العقلية، وحافظ على نهج إيجابي في الحياة واتبع أسلوب حياة صحي. حافظ على ضغط الدم والسكري تحت السيطرة وانخرط في المجتمع وحاول إبقاء عقلك نشطًا قدر الإمكان.
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