توافد نواب مجلس الشيوخ على مقر البرلمان لاستخراج كارنيه العضوية.. صور

لليوم الثاني على التوالي، توافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر البرلمان، اليوم الاثنين، لاستخراج كارنيهات العضوية، حيث تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب.



وأنهى حوالى 141 عضو بمجلس الشيوخ استخراج كارنيه المجلس، أمس الأحد، وكان أبرز النواب الذين استخرجوا كارنيه الشيوخ اليوم، عصام هلال امين تنظيم حزب مستقبل وطن وياسر الهضيبى واحمد قطب ومحمود بكري وطارق تهامي.





وتواصل أمانة مجلس الشيوخ بالتنسيق مع أمانة مجلس النواب استقبال النواب الجدد اليوم.





كان المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ أكد أمس في تصريحات صحفية ان استقبال النواب الجدد سيستمر على مدار الايام المقبلة مراعاة للنواب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالحضور اليوم لاستخراج كارنيه العضوية.