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ديني

جامعة الأزهر ترصد مكافأة 100 ألف جنيه للطلاب.. اعرف التفاصيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:52 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر مع الطلاب
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محمد شحتة
استنكر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، موقف بعض الأصوات من مهاجمي طلاب جامعة الأزهر بين الحين والآخر واتهامهم بالجمود الفكري.

وأكد -خلال لقاء موسع- حضره الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وضم عمداء كليات فرع البنات، والذي استضافته كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، أن فوز فريق (إيناكتس جامعة الأزهر) وتفوقه في مجال ريادة الأعمال يبعث برسالة إلى العالم أجمع؛ مفادها أن طلاب جامعة الأزهر وطالباتها نماذج وطنية مضيئة تسهم في بناء الوطن من خلال مشاريع إنتاجية تساعد في القضاء على البطالة، ورفع المستوى الاقتصادي، والقضاء على التلوث البيئي.
 
ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الوزرات والمؤسسات التي حرصت على استقبال طلاب وطالبات فريق "إيناكتس جامعة الأزهر" وتكريمهم؛ تأكيدًا على أن هذه النماذج الشابة قامت بتمثيل مشرف باسم مصر ومؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
 
وطالب رئيس جامعة الأزهر -خلال كلمته- بتفعيل عقد مجالس كليات للطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، كما وجه بتنظيم لقاء مفتوح مع الطلاب والطالبات، خلال الفترة المقبلة.
 
وفي إشارة إلى حرص إدارة الجامعة على تشجيع البحث العلمي والتميز في هذا المجال، لفت فضيلته إلى أن الجامعة كانت قد رصدت مكافاة  100 ألف جنيه لمن يقوم بالنشر العلمي فى مجلتي: "النيتشر" و"الساينس".

 وتأكيدًا على ريادة الجامعة وتميزها في العلوم العملية كما تميزت على مدار تاريخها، أشار رئيس الجامعة إلى أن  18 كلية من كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء. 

 واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على دور جامعة الأزهر المجتمعي وتنسيقها؛ لتحقيق ذلك الهدف مع مؤسسات الدولة كافة، مشيرًا إلى أن هذا ظهر جليًّا خلال تضافر الجهود في مواجهة أزمة جائحة كورونا، مشددًا على إدارات الكليات بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

  وأعلن في هذا السياق أن الجامعة تقوم  برفع كفاءة المدن الجامعية؛ لتوفير بيئة صحية ومناسبة لأبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن أحد المباني تم تجديده بمبلغ  32 مليون جنيه، كما خصص مبلغ 70 ألف جنيه مبيدات؛ لتطهير المدن الجامعية بجامعة الأزهر، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تنتهج فلسفة محكمة في اتخاذ قراراتها تراعي خلالها مصلحة جميع منسوبيها والمصلحة العامة.
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