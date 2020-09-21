وزير الاتصالات: تدريب 110 آلاف متدرب بتكلفة 400 مليون جنيه

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية المهارات الرقمية للشباب، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي تدريب 110 آلاف متدرب بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات، اليوم الاثنين، مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برفقة وفد شبابي من الدارسين بالخارج والمتواجدين في مصر حاليا، للتعرف على التطور الذي وصلته مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج".





وقال وزير الاتصالات "إنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب، ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب 100 ألف شاب خلال عام ونصف بتكلفة 16 مليون دولار، ومبادرة "بناة مصر الرقمية"، التي تستهدف تدريب 1000 شاب سنويا من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسب، وذلك بميزانية سنوية تصل إلى أكثر من 400 مليون جنيه".





وأضاف "الشباب الحاضرون يمثلون شباب مصر الواعد، الذي نتطلع دوما لكي يساهم في بنائها من خلال العلم والعمل، سواء من خلال العمل داخل مصر أو خارجها".





واستعرض وزير الاتصالات استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية، والتي تعتمد في كل مشروعاتها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ويتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور أساسية، وهي: تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الإبداع التكنولوجي؛ وذلك ارتكازا على ثلاث قواعد وهي: "البنية المعلوماتية، والبنية التشريعية، واقتصاد رقمى دامج".





كما استعرض المشروعات التي يتم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين، والتي من أبرزها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال مشروع استرشادي في محافظة بورسعيد، وكذلك تنفيذ مشروعات عديدة، ومنها ميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول إلى الجامعات الرقمية، ومشروع انقاذ القانون، مشيرا إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بملف انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي من خلال التحول إلى حكومة تشاركية.





وأوضح أنه يتم إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم في المرحلة الأولى 4 مبان في مجالات التدريب وتطوير التكنولوجيات المساعدة والبحوث التطبيقية، كما ستضم أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا.





ولفت إلى أنه في إطار دعم الإبداع التكنولوجي يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في 7 جامعات إقليمية، حيث تم الانتهاء خلال العام الحالي من إنشاء 5 مراكز في محافظات "المنوفية، المنصورة، قنا، سوهاج، المنيا"، في حين سيتم افتتاح مركز الإبداع بأسوان خلال ديسمبر 2020، منوها بأنه يتم العمل على إنشاء مركز إبداع في الإسماعيلية، كما يتم إنشاء مركزين آخرين في القاهرة أحدهم بالقرب من جامعة القاهرة، والأخر بالقرب من جامعة عين شمس؛ فيما يستهدف تدشين 3 مراكز في "الإسكندرية وطنطا والزقازيق".





كما نوه وزير الاتصالات بأنه تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه، مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ثانية؛ كما يتم تنفيذ مشروع لربط المباني الحكومية، البالغ عددها نحو 32 ألف مبني حكومي، بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرا؛ حيث تم خلال العام الحالي ربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومي بهذه الشبكة.





واستعرض كذلك أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 15.2%، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4.5%، مبينا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.