AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إطلاق مبادرة "قادر" لدعم أصحاب الهمم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:38 م
اطلاق مبادرة قادر
اطلاق مبادرة قادر
Advertisements
دشن المحاسب تامر الصفتي، بالتعاون مع البطل محمد الحسيني، سباح المانش، والكاتب الصحفي أحمد الليموني، مبادرة بعنوان "قادر" لدعم أصحاب الهمم - ذوي الاحتياجات الخاصة- معنويا وماديا وعمليا وثقافيا.

وتتطلع المبادرة للتواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة للعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب الهمم وتوفير كل احتياجاتهم من تأهيل وتدريب ورعاية وتوفير فرص عمل لهم.

واختار القائمون على المبادرة شعارا يمثل أصحاب الهمم وهو: "رغم الصعاب.. قادر أكون رقم في المعادلة".

وقال الصفتي، إن فكرة المبادرة كانت نتاج نقاش طويل وممتد منذ فترة طويلة مع محمد الحسيني، وأحمد الليموني، إلى أن توافقنا سويا على اختيار الاسم والأهداف الخاصة بالمبادرة والإعداد لها ودعوة كل أصحاب الهمم بكل اختلافاتهم للانضمام لصناعة تكتل يعبر عن رؤية واحتياجات متحدي الإعاقة.

وأكد القائمون، على المبادرة أنه بجانب التواصل مع مؤسسات الدولة سيتم التعاقد مع عدد من المؤسسات الخاصة لتوفير كل الدعم لأصحاب الهمم وكذلك التواصل مع رجال الأعمال بصفة مستمر لتقديم الدعم للمواهب منهم وتقديم أي مساعدات تساعد في رسم البسمة على وجوه ملائكة الأرض.

وأشار القائمون، على المبادرة إلى إعداد دراسة جيدة لتنظيم معرض ضخم يضم أعمال ومنتجات أصحاب الهمم المختلفة، دعما من المبادرة لتوفير دخل خاص بهم واحساسهم بأنهم جزء أصيل من المجتمع وأنهم قادرون على الاعتماد على الذات والعمل مثل الأسوياء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبطال مبادرة مصر تستطيع يتبرعون في صندوق تحيا مصر لدعم الجيش الأبيض

الشعب الجمهوري ببورسعيد يطلق مبادرة "الأنامل الذهبية" لذوي الاحتياجات الخاصة

يقدم دعمًا كبيرا لهم.. برلماني: الرئيس السيسي حريص على حقوق ذوي الإعاقة والأطفال المشردين

ما يغلاش عليك.. المالية: أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من المزايا الجديدة.. والسماح باستخدام الرصيد النقدى من الدعم الشهرى.. اعتبارًا من هذا الشهر

مبادرة برلمانية بعنوان "حماية" لتوفير فرص عمل لذوي القدرات الخاصة

ترشيحاتنا

ثنائي الأهلي.. سموحة يتخطى المصري بهدفي صلاح محسن وناصر ماهر

بعد سبه الشعب المصري.. فريدة الشوباشي تفتح النار على الهارب محمد علي

الحكومة: تنفيذ 146 مشروعا في شمال سيناء بتكلفة 4.8 مليار جنيه

تسريحة الغسيل.. إيمى سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور بالبيجامة

منع وتغريم مرتضى منصور.. تفاصيل 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري