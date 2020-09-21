جامعة طنطا تنظم مسابقة لاختيار الفريق الممثل لها في برنامج العباقرة

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب المشاركة في مسابقة دوري المعلومات العامة لطلاب الجامعة، لاختيار الفريق الممثل للجامعة في مسابقة عباقرة الجامعات، الموسم الثالث، برعاية وزراة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع قناة القاهرة والناس، يومي الأربعاء 23 /9 /2020، والخميس 24 /9 /2020.
وأوضح جمال حمزة، مدير الإدراة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، أن المسابقة تشمل المجالات الآتية: الجغرافيا، التاريخ، الفن، العلوم، الآداب، معلومات عامة، رياضة، قدرات ذهنية، سرعة البديهة، ويدعو الطلاب الراغبين في المشاركة التوجة لإدارة النشاط الثقافي بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي.