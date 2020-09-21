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محافظات

حياة كريمة.. صحة السويس تنظم قوافل طبية وتوعوية بالقرى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:31 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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حسن غنيمة
أعلن الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس عن تنظيم قوافل توعوية وطبية بعدة قري بالقطاع الريفي في حي الجناين وهي قرية عامر وكبريت وجنيفة على مدار ثلاثة أيام وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة«، لتقديم ندوات ولقاءات إعلامية وخدمات توعوية للسيدات في الأماكن الفقيرة والبعيدة.

وتهدف هذه المبادرات التوعوية إلى التواصل الجماهيري المباشر لنشر مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومردود ذلك علي صحة الأم والطفل والأسرة وبالتالي المجتمع.

جديرا بالذكر بأن القوافل بدأت من الأحد ٩/٢٠ وتستمر حتي الثلاثاء ٩/٢٢ و مع التوعية تقدم القافلة الخدمية بعيادات متنقلة خدمات المشورة ومتابعة الحمل وعيادة كشف الأطفال وأيضا وجود أخصائيين أمراض  نساء لمتابعة حالات الإحالة وتركيب كبسولة الامبلانون واللولب وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة.

وتأتي مثل هذه المبادرات ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت رئاسة الدكتور حسام عباس رئيس القطاع  في توفير الرعاية الصحية للسيدات في القري النائية والبعيدة  ومتابعة حالتهم من خلال قوافل طبية وزيارات من قبل الرائدات الريفيات وندوات من قبل مسئولى الإعلام بالمديرية لتوعيتهم بتبنى مفهوم تنظيم الأسرة  وطرق استخدامها وأنسب الوسائل لكل حالة من هؤلاء السيدات وأيضًا مفهوم الصحة الإنجابية.

وفى هذا الإطار تم التوعية بالمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحه خاصة مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والتى انطلقت يوم الجمعة ٩/١٨ وأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدى والتى تقدمها الوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن خدمتها الأساسية.


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