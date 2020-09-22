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تعليم

كيف تدعم جامعة القاهرة الطلاب غير القادرين ؟.. تفاصيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
وضعت جامعة القاهرة ، خطة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي المركزي، خلال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم.


تشمل الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه ، تقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين.


كما يتم تقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.


ويحصل الطلاب على دعم الصندوق الاجتماعي بعد التوجه إلى مقر الصندوق بمبنى الملحق الإداري بالمدينة الجامعية بـ بين السرايات، وملء استمارة الدعم واعتمادها من شئون الطلاب في الكلية التابعين لها.
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