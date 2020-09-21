"تأثير قشر البرتقال الجاف على تسمم الكبد والطحال".. رسالة ماجستير بـ بنات عين شمس.. صور

نالت الباحثة هاجر مسعد سعد عبد الجواد، المعيدة بكلية البنات جامعة عين شمس، درجة الماجستير، عن رسالتها المعنونة بـ «تأثير قشر البرتقال الجاف على تسمم الكبد والطحال المحدث بواسطة البيسفينول (أ) فى الجرذان»، وانعقدت لجنة المناقشة بمبنى الكلية حيث تكونت لجنة الإشراف من د. حنان محمد فتحى عبدالوهاب، ود. إيناس على كامل، ود. إيمان حسن عبدالعزيز.





فيما ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلًا من د. فاطمة حسن عبدالرازق ود. منى عبدالجليل محمد، ود. حنان محمد فتحى.





قالت الباحثة «هاجر» إن الرسالة استعرضت مخاطر البيسفينول (أ) كمادة تستخدم فى صناعة البلاستيك وأضراره على كل من الكبد والطحال، وأوضحت الرسالة أيضا كيفية استخدام قشر البرتقال فى تقليل الأضرار الناتجة عن السمية التى أحدثها البيسفينول (أ)، من خلال ما يحتويه القشر من مضادات أكسدة ومواد فينولية.





وللرسالة بُعد اقتصادى كذلك، حيث تم استخدام قشر البرتقال بعدة تركيزات كمادة فعالة ومؤثرة على السمية المحدثة. ومن المعروف عن قشر البرتقال أنه يعتبر من المخلفات الزراعية والصناعية؛ ولكن فى هذه الرسالة تم تغيير هذا المفهوم، حيث تم استغلال قشر البرتقال استغلالا جيدا من خلال استخدامه وخاصة بالتركيز 50مج/كم من وزن الغذاء، وبالتالى يمكن استخدامه فى العديد من الصناعات.



