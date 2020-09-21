نائب بـ "الشيوخ": وعي المصريين جعلهم يرفضون الدعوات المشبوهة.. والثقة في الرئيس بلا حدود

قال الدكتور أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، إن وعي المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، جعلهم يرفضون كل الدعوات المشبوهة التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية بالخروج ضد الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، مضيفا أن الشعب المصرى يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي بلا حدود وسياساته داخليا وخارجيا.





وأكد عبدالماجد في بيان له اليوم، أن المصريين يعلمون جيدا التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد فى عهد الرئيس السيسى والمشروعات العملاقة التى دفعت عجلة الإنتاج ووفرت فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب والعمال، لذلك يقفون خلف قائدهم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى وجيشهم الباسل وشرطتهم الوطنية.



