نائب بـ "الشيوخ": وعي المصريين جعلهم يرفضون الدعوات المشبوهة.. والثقة في الرئيس بلا حدود

قال الدكتور أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، إن وعي المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، جعلهم يرفضون كل الدعوات المشبوهة التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية بالخروج ضد الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، مضيفا أن الشعب المصرى يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي بلا حدود وسياساته داخليا وخارجيا.
وأكد عبدالماجد في بيان له اليوم، أن المصريين يعلمون جيدا التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد فى عهد الرئيس السيسى والمشروعات العملاقة التى دفعت عجلة الإنتاج ووفرت فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب والعمال، لذلك يقفون خلف قائدهم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى وجيشهم الباسل وشرطتهم الوطنية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المصريين فضحوا أكاذيب وشائعات جماعة الاخوان الإرهابية برفضهم التحريض المستمر ضد مصر وقائدها الرئيس السيسى، مؤكدا أن المقاول الهارب فشل فشلًا ذريعا في كل الدعوات التحريضية التي يدعو لها، واكتشف الجميع نواياه ومحاولاته المدعومة من جماعات الإرهاب والتطرف والدول الداعمة له من أجل ترويج أكاذيب ضد مؤسسات الدولة.