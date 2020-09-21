AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

14 مرشحا جديدا يتقدمون بأوراقهم اليوم بالدقهلية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:01 م
14 مرشحا جدد يتقدمون
14 مرشحا جدد يتقدمون بأوراقهم اليوم بالدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
استقبلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب وعضوية المستشارين أحمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود إسماعيل ومحمد واعر، اليوم الاثنين، أوراق 14 مرشحا في اليوم الخامس لتلقى طلبات الترشح والتى بدأت الخميس الماضى وتستمر حتى السبت القادم الموافق 26 سبتمبر.


بلغ عدد المرشحين خلال اول ٥ أيام ٢٦٦ مرشحا للتنافس على 21 مقعدا في 10 دوائر انتخابية على النظام الفردى.


وكان اليوم الاول قد شهد ازدحاما شديدا ومشادات ومشاجرات بين المرشحين للتمكن من الدخول للجنة للحصول على ترتيب ورمز مميز وسط إجراءات أمنية مشدده ومحاولات لتنظيم عملية الدخول فيما قام مسئولو اللجنه بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح  بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة  فيما شهد اليوم الثانى امس هدوءا حيث تقدم ١٢ مرشحا فقط بأورقهم.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض أعلنت عن فتح باب الترشح ابتداء من الخميس الماضى ويستمر حتى ٢٦ سبتمبر الجارى حيث تأتى الدقهلية ضمن المرحله الثانية والتى سيجرى التصويت عليها في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات مجلس الشيوخ..ارتفاع عدد المتقدمين للترشح إلى 22 في الدقهلية

36 مرشحا إجمالي المتقدمين لانتخابات الشيوخ بالدقهلية

استمرار قطار الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات.. ارتفاع عدد المتقدمين فى القليوبية إلى 56 وسيدة واحدة بالمنيا

العدد يرتفع لـ٤٧ مرشحا.. ١١ مرشحا جديدا يتقدمون بأوراقهم اليوم للمنافسة بانتخابات الشيوخ بالدقهلية

على باب محكمة بنها.. خناقات وزحام ومشادات بين راغبي الترشح للنواب والشرطة تتدخل

مشادات على الرموز الانتخابية في الدقهلية خلال تقديم طلبات الترشح.. صور

ترشيحاتنا

رئيس بنك مصر يكشف أسباب إيقاف شهادة الـ15%

وزير التعليم: فصلوني من جامعة القاهرة بعد 6 أشهر.. تعرف على السبب

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

حصيلتها وصلت لـ 380 مليار جنيه.. البنك الأهلي يكشف سبب وقف شهادات الـ 15%.. فيديو

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

أبو العينين يعلن ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2021 استجابة لأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. منافسة بين أصغر 3 سيارات كهربائية فى العالم.. صور

4 رموز لا تعرفها داخل مقصورة سيارتك .. تعرف عليها

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية