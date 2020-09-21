14 مرشحا جديدا يتقدمون بأوراقهم اليوم بالدقهلية

استقبلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب وعضوية المستشارين أحمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود إسماعيل ومحمد واعر، اليوم الاثنين، أوراق 14 مرشحا في اليوم الخامس لتلقى طلبات الترشح والتى بدأت الخميس الماضى وتستمر حتى السبت القادم الموافق 26 سبتمبر.









بلغ عدد المرشحين خلال اول ٥ أيام ٢٦٦ مرشحا للتنافس على 21 مقعدا في 10 دوائر انتخابية على النظام الفردى.









وكان اليوم الاول قد شهد ازدحاما شديدا ومشادات ومشاجرات بين المرشحين للتمكن من الدخول للجنة للحصول على ترتيب ورمز مميز وسط إجراءات أمنية مشدده ومحاولات لتنظيم عملية الدخول فيما قام مسئولو اللجنه بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة فيما شهد اليوم الثانى امس هدوءا حيث تقدم ١٢ مرشحا فقط بأورقهم.







