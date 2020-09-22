تعليق قوي من السفير السعودي على قوة ومتانة العلاقات مع مصر

أشاد أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، بالعلاقات المصرية السعودية، قائلا: "يحكمها التاريخ والجغرافيا والتاريخ الحقيقة الأولى في هذه المسألة". الأولى





وأضاف نقلي ، تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن الزيارة الأولى التي أقامها الملك كانت لمصر واستمرت بعد ذلك على كافة المستويات؛ لافتا إلى أن مصر كانت الساحة التي التقي فيها الملك عبد العزيز بالقيادات العالمية وهذه حقيقة أولى.





وتابع أن الحقيقة الثانية أن أكبر جالية مصرية مقيمة في السعودية أكبر جالية سعودية مقيمة في الخارج في مصر، مستدركا أن مصر والسعودية أكبر دولتين تربطهما اتفاقيات ومذكرات تفاهم في جميع المؤسسات وترتقي العلاقات لدرجة كبيرة من التفاهم.





وأشار إلى أن مصر والسعودية يفرق بينهما البحر الأحمر ، لافتا غلى أن الإرهاب يضرب مصر والمملكة والدولتان بينهما تعاون أمني لمجابهته وهناك تطابق كبير في الوجهات النظر في القضية المختلفة بين مصر والسعودية.







