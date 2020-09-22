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سفير السعودية يزف بشرى سارة بشأن عودة العمرة قريبا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، عن عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه تم الإعلان عن هذا الأمر من قبل وزير الداخلية السعودي.

وأضاف نقلي، تصريحات تليفزيونية لقناة أم بي سي مصر، أن يتم فتح جزئي للطيران في المملكة، وقريبا تعود العمرة كما كانت قبل جائحة فيروس كورونا، مستدركا أنه تدريجيا ستعود الأمور لما كانت عليه قبل كورونا.

وأشار أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، إلى أنه سيتم عودة العمرة وفقا لضوابط معينة وإجراءات معينة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، أن المملكة تتمتع بمقومات كبيرة وجبال وشواطيء وهناك مناطق سياحية رائعة على مدار العام، مشيرا إلى أن تنوع المملكة في الطبيعة بين الجبال والسواحل وبين المناطق الباردة والرطبة.

وأشار أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، إلى أن السياحة اليوم بدأت أن تعلن عن نفسها بقوة.
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