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رياضة

جيلبرتو: أحلم بالعمل في الأهلي.. وفايلر لا يقارن بـ جوزيه.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
جيلبرتو
جيلبرتو
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حسن العمدة
قال الأنجولى جيلبرتو، لاعب الأهلى السابق، إنه فخور بالفترة التى قضاها بين جدران القلعة الحمراء والإنجازات التى حققها رفقة الشياطين الحمر.

وأضاف الأنجولى جيلبرتو ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" من صغري وأنا احلم بالاحتراف والجميع توقع لى ذلك وقد نجحت فى اللعب بصفوف اتليتكو الذى يعد أهلى أنجولا، ومنه انتقلت للقلعة الحمراء".

وأردف :" لعبت فى الأهلى 8 سنوات، واللعب له بمثابة فخر لى، أنا مدين له بالكثير وأتمنى أن أعمل به وأساهم فى انجازاته من الناحية الفنية كما ساهمت بها كلاعب، لأننى ابنا للنادي".

وأكمل:" لقد خضت الكثير من المباريات الصعبة بمع الأهلى، ولكن يظل اللقاء الأصعب، فى نهاية دورى 2008 -2009 والذى توجنا فيه على حساب الاسماعيلي".

وأتم قائلا :" فايلر لم يصل لمستوي جوزيه ، المدربان مختلفان عن بعضهما تماما وجوزيه لايقارن بأحد، جوزيه قاد أفضل جيل فى مصرن وعند تقيمي لمدربي الأهلى، فإن جوزيه حالة فريدة".
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