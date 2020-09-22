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في الذكرى الـ75 لتأسيسها.. سامح شكري يطرح رؤية مصر للتعامل مع أهم القضايا والتحديات أمام الأمم المتحدة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:55 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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كريم الخطيب
ألقى سامح شكري، وزير الخارجية، كلمة، أمام الأمم المتحدة؛ بمناسبة الذكرى الـ 75 على تأسيسها. 

وطرح "شكري" خلال كلمته أمام الأمم المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة، رؤية مصر في كيفية التعامل مع أهم القضايا والتحديات التي تواجه عالمنا اليوم؛ من أجل ضمان حياة أفضل للأسرة الإنسانية بأكملها. 

وأكد وزير الخارجية، أن مصر من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، وأكثر المؤيدين لعملها، باعتبارها محفلا لا غنى عنه للسياسة الدولية، التي تعكس التزام مصر بكافة القواعد والمبادئ. 

واوضح أن رؤية مصر تقوم على المقومات الخمس وهي إعادة التأكيد على فرص التكافؤ والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب واعلاء روح الشراكة التي تسود بين اعضاء الامم المتحدة واحترام الثقافات الحضارية للشعوب و المجتمعات والحفاظ على نظام عالمي تحكمة قواعد القانون الدولي

وأشار إلى أن مصر تؤمن بسيادة الدول وتجنب الاستقطاب واحترام الثقافات وحماية حقوق الإنسان، مضيفا أنها تحافظ على الملكية الوطنية لجهود السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان، وصيانة السلم والأمن الدوليين من خلال التصدي لتفكيك الدولة الوطنية وتفتيتها.

ونوه إلى أن مصر تؤيد مكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي تقوم بتمويله ومواجهة الجريمة المنظمة واسلحة الدمار الشامل والنظام السيبراني والمعلوماتي، موضحًا أنها تؤكد أهمية برامج التنمية المستدامة 2030، وانسياب نقل المعرفة وتكنولوجيا المعلومات. 

وشدد على أن مصر تؤيد التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري وندرة المياة واستخدام المياه وفقا للقانون الدولي، لافتًا إلى أنها تؤيد تحقيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والرعاية الصحية الشاملة، والحفاظ على حقوق المهاجرين. 

واختتم "شكري"، كلمته، قائلا: إن العبرة في تطوير النظام العالمي، تتوقف على توفير الارادة السياسية لتفيذ قواعد ومبادئ الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي، وتطوير وترسيخ العمل الدولي المتعدد الأطراف، وتعزيز دور الأمم المتحدة، خاصة في التحديات الراهنة التي تواجه عالمنا اليوم.
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