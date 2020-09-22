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داليا زيادة: قطر لم تنجح فى إيجاد دور إقليمى أو اقتصادى فى المنطقة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
داليا زياد
داليا زياد
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة داليا زياد ، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة ، إن قطر تشعر بضآلة شديدة فى حجمها وهو مثبت تاريخيًا على مدار التاريخ .

وأضافت داليا زياد ، خلال حوارها ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أن قطر تسعى لايجاد دور اقليمى أو اقتصادى فى المنطقة  ولم تنجح فى ذلك .

وأشارت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة ، إلى أنه نظرًا لوجود دول الخليج الكبرى مثل الإمارات والسعودية صاحبة التأثير الأكبر ، فوجدت قطر ضالتها فى فترة الستينيات والسبعينيات فى أن تؤوى الجماعات الارهابية التى بدأت تنشأ حديثًا فى ذلك الوقت .

وتابعت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة ، أن السعودية حينذاك كانت متخذة موقف مصر فى محاربة الإرهاب ، فوجد الإخوان  ضالتهم فى قطر يلجأون إليها وهو ما نعيشه الآن بعد الحرب التي قادتها مصر تحت مظلة الرئيس السيسى.

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