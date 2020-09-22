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محافظات

تسهيلات إضافية.. الجيزة تفتح مراكز بوحدات القرى لتلقى طلبات التصالح

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن فتح مراكز جديدة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة بالاضافه للمدارس التى تم تجهيزها بالاحياء والمراكز.

وأكد محافظ الجيزة أن هذا الاجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة على تفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح وإختصاراَ للوقت والمجهود حيث دعا المحافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للوحده المحلية التابعين لها مؤكدًا ان المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة . 

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومى وحتى مغادرة أخر مواطن بمقار تلقى الطلبات ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاُ على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.

فى نفس الاطار كشف محافظ الجيزة أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 41 الف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله حوالى 500 مليون جنيه حتي الآن, وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

واشار محافظ الجيزة إلى أن مركز أوسيم الاعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 6754 طلبا ويتبعه مركز ابو النمرس بــ 5947 وكرداسة 5064 طلبا وذلك حتى يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر. 

كما جاء حى الهرم فى المركز الاول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 4843 طلبا يتبعه حى الوراق بــ 1465 طلبا وحى جنوب الجيزة 1391 طلبا.
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