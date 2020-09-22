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أستاذ طب نفسي: يجب تحديد مدة للأطفال في استخدام السوشيال ميديا مع وجود الرقابة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة سالي الشيخ ، أستاذ الطب النفسي ، إنه من الضروري وضع رقابة كافية على الاطفال ، أثناء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة المدة المسموح بها استخدام السوشيال ميديا يوميا .

وأضافت الدكتورة سالي الشيخ ، خلال حوارها لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية الأولى ، أنه من الضروري أن يضع الأهل مدة محددة لأولادهم ، خلال اليوم ، محذرة من خطورة تواجدهم طوال اليوم أمام مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشارت إلى ضرورة وجود رقابة على الأبناء ، وما يتابعونه من مواقع وأخبار ، دون كسر خصوصيتهم .

ولفتت إلى أن السوشيال ميدبا لها مميزات قصوى ، ولها أيضا أضرار بالغة ، أخطرها الأضرار النفسية التي يحققها البعض لتحقيق المكاسب المادية .
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