أستاذ طب نفسي: يجب تحديد مدة للأطفال في استخدام السوشيال ميديا مع وجود الرقابة

قالت الدكتورة سالي الشيخ ، أستاذ الطب النفسي ، إنه من الضروري وضع رقابة كافية على الاطفال ، أثناء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة المدة المسموح بها استخدام السوشيال ميديا يوميا .





وأضافت الدكتورة سالي الشيخ ، خلال حوارها لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية الأولى ، أنه من الضروري أن يضع الأهل مدة محددة لأولادهم ، خلال اليوم ، محذرة من خطورة تواجدهم طوال اليوم أمام مواقع التواصل الاجتماعي .





وأشارت إلى ضرورة وجود رقابة على الأبناء ، وما يتابعونه من مواقع وأخبار ، دون كسر خصوصيتهم .



