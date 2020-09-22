بعد اعتراف الرشوة.. الفيفا يطالب جيروم فالك برد 2.3 مليون يورو





ويواجه ناصر الخليفي تهمة تقديم رشوة " فيلا فاخرة" لجيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" من أجل تسهيل حصول الشبكة القطرية على حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 و 2030.





واعترف فالك أمام القضاء السويسري بتلقي أموال من ناصر الخليفي من أجل تسهيل حصول بي إن سبورتس على حقوق كأس العالم، بالإضافة إلى السفر للدوحة رفقة الخليفي لمقابلة أمير قطر.





وذكرت قناة "العربية" السعودية، أن الفيفا طالب فالك برد 2.3 مليون يورو نظير الفيلا التي حصل عليها من ناصر الخليفي.





ووفقا للتقارير فإن عقوبة كل من جيروم فالك وناصر الخليفي قد تصل إلى 5 سنوات، حال ثبوت إدانتهم.

















طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمينه العام السابق جيروم فالك برد 2.3 مليون يورو، نظير تمتعه بفيلا حصل عليها رشوة من رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك شبكة بي إن سبورتس.