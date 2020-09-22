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سيارات

سعر ومواصفات معشوقة المصريين شيري إنفي chery envy.. صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:59 م
شيري انفي chery
شيري انفي chery envy
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اشرف عطية
ينتشر طراز شيري انفي chery envy من شركة شيري الصينية في الشوارع المصرية، فهذه السيارة  يحبها المصريون نظرا لانخفاض سعرها وسهولة صيانتها وتوافر قطع غيارها، وفي هذا السياق نطرح عليكم سعرها ومواصفاتها. 




تأتي شيري انفي chery envy بمحرك 1500 CC عدد 4 سلندر 16 صباب انجكشن 109 حصان متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات جر أمامي بسرعة قصوى 175 كم في الساعة، وتنطلق من 0 حتى سركة 100 كم خلال 10 ثوانٍ.
 


أبعاد شيري انفي chery envy
بلغ طول السيارة شيري انفي chery envy حوالي 4580 مللي متر، بينما يُقدر عرض السيارة الكلي بحوالي 1760 مللي متر، وبلغ ارتفاعها الكلي أيضا بما يُعادل حوالي 1483 مللي متر، بينما طول قاعدة العجلات وصل إلى 2600 مللي متر ووزن السيارة فارغة تم تقديره بحوالي 1285 كيلو جراما بدون الركاب أو السعة التخزينية الخاصة بالسيارة.


بلغ الارتفاع الجزئي للسيارة شيري انفي chery envy مسافة حوالي 124 مللي متر، وهي المسافة التي تفصل بين أقرب نقطة على سطح الأرض وبين الشاسيه السفلي للسيارة وهي مسافة منخفضة إلى حد ما حتى بالنسبة لسيارة ذات نمط سيدان.



سعرشيري انفي chery envy
تباع السيارة شيري انفي chery envy في مصر بسعر 175.000 جنيه.
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