نجيب ساويرس: إلغاء البنوك لشهادات عائد الـ 15% سيزيد استثمارات القطاع العقاري





وأوضح ساويرس فى مؤتمر صحفي قبل قليل، أن هذه الشهادات استقطبت الكثيرين وجمعت نحو 500 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر الأخيرة، بسبب عائدها المرتفع، لكن مع الغائها وعودة العائد للمتوسطات العادية بحدود 10% فسيتوجه الكثيرون للاستثمار فى العقار خاصة مع ارتفاع العائد منه ووجود تيسيرات سداد متعددة من كافة الشركات العاملة بالسوق المصرى.









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وتابع، أن عائد الاستثمار على العقارات يتراوح بين 10% و20% بحسب طبيعة المشروع تجارى أو إدارى أو سكنى.









يذكر أن بنكي الأهلى ومصر قاما بإلغاء شهادات الاستثمار التى تم اصدارها قبل 6 أشهر بعائد 15% بعد أن جمعت أكثر من 400 مليون جنيه خلال هذه الفترة.

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن أن جزءا كبيرا من المواطنين سيتوجه للاستثمار بالعقارات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إلغاء شهادات البنوك بعائد 15% والتى استمرت 6 أشهر منذ بدء أزمة كورونا.