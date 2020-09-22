بفستان جريء.. ملك قورة تثير الجدل.. والجمهور: أنتِ عملتي عملية نحت؟

، في أحدث جلسة تصوير لها.





وظهرت الفنانة ملك قورة ، بإطلالة جريئة وأنيقة مميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان به بعض الألوان التى تميل إلى اللون الزيتي ومطرز، مكشوف الكتفين والصدر وهو ما أبرز عن قوامها المتناسق والرشيق وانهالت عليها بعض التعليقات من الجمهور متسائلين: "انتى عملتى عملية نحت؟".





الفنانة ملك قورة ، على وضع اللمسات الجمالية من المكياج بألوان النود وتركت شعرها منسدلًا. أما من الناحية، اعتمدت





يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.

