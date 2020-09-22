بفستان جريء.. ملك قورة تثير الجدل.. والجمهور: أنتِ عملتي عملية نحت؟

نشرت مصممة الأزياء سماح مهران، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، للفنانة ملك قورة، في أحدث جلسة تصوير لها.
وظهرت الفنانة ملك قورة، بإطلالة جريئة وأنيقة مميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان به بعض الألوان التى تميل إلى اللون الزيتي ومطرز، مكشوف الكتفين والصدر وهو ما أبرز عن قوامها المتناسق والرشيق وانهالت عليها بعض التعليقات من الجمهور متسائلين: "انتى عملتى عملية نحت؟".
أما من الناحية، اعتمدت الفنانة ملك قورة، على وضع اللمسات الجمالية من المكياج بألوان النود وتركت شعرها منسدلًا.