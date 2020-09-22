منى الشاذلي تنشر فيديو كوميديا لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من حلقاتهما

نشرت الإعلامية منى الشاذلى عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا.
وظهر فى الفيديو جزء من حلقاتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وجزء من حلقاتها مع أحمد العوضى بفيديو كوميدى.
وعلقت منى الشاذلى قائلة :"فاهمه حاجة VS فاهمه قصدي ؟ ياسمين عبد العزيز VS أحمد العوضي".
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وشارك أحمد العوضى، في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى".
مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء