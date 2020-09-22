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عبد المنعم سعيد: مصر تمتلك أكبر قاعدة صناعية تستخدم الغاز.. وتركيا بتريد السيطرة على المتوسط

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، إن الاتفاق الأخير يعني أن مصر مركز اقليمي للطاقة، مضيفا أن له جانب اخرى أن تكون هناك تنمية مستدامة للطاقة.

وأضاف سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لهذا الأتفاق مردود مهم على جميع الأصعدة وأبرزها السياسي، متابعا أن الموقع المصري يتيح تصنيع وتسييل الغاز.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، أن مصر بها أكبر قاعدة صناعية تستخدم الغاز ومصر بها مصانع حديد وصلب وغيرها، مستدركا أنه :" عايزين نحول سياراتنا للغاز بدلا من البنزين".

أشار إلى أن لا يوجد منافس لمصر في ظل الإمكانيات التي تتمتع بها مصر، وأقرب المنافسين تركيا ولكنها ليست منافس لمصر.

وتابع أن تركيا تقوم بأعمال بلطجة ومناورات سياسية للسيطرة على غاز المتوسط وتركيا ليس لها حقل غاز في البحر الأبيض، وما تقوم به نوع من أنواع البلطجة السياسية.

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