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رياضة

النيابة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي في قضايا فساد فيفا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:32 م
القطري ناصر الخليفي
القطري ناصر الخليفي
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ريهام بكير
كشفت النيابة العامة السويسرية لأول مرة عن قرارها بشأن قضية القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجموعة قنوات بي إن سبورت، حيث طالبت بحبسه 28 شهرا لاتهامه في قضايا فساد ورشوة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حقوق البث لنهائيات مونديالي 2026 و 2030.

وطالبت النيابة السويسرية أيضا، حبس الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، 3 أعوام لإدانته في تلك القضايا، إلى جانب استمرار التحقيقات في العديد من الملفات الأخرى.

وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية في الولايات المتحدة.
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