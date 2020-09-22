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فن

شيرين عبد الوهاب تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني الـ 90

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:41 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، السعوديين بالذكرى الـ 90 باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام. 

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بتويتر "‏كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة ‎#العيد_الوطني_السعودي90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير". 

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا يوم غدٍ الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".



يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.



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