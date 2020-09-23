تعرف على قسم الإنثروبولوجيا بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة

يستقبل قسم الانثروبولوجيا بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة الكثير من الطلاب الراغبين في الدراسة به ، بكافة تخصصاته وبرامجه الجديدة في مختلف المجالات
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ويستعرض "صدى البلد" التخصصات والبرامج الجديدة الموجودة بالقسم ، والكليات والاقسام التي يقبلها :-
يتكون قسم الانثروبولوجيا من ثلاث تخصصات أساسية وهي (الأنثروبولوجيا الثقافية - الاجتماعية - الطبيعية) ويحتوي القسم على نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ، ويقدم القسم ثلاث برامج مختلفة
وتشمل (برنامج الدبلوم في الانثروبولوجيا - برنامج الماجيستير - برنامج الدكتوراه) ويعمل القسم على تأهيل الدراسين لتخريج كوادر ذو كفاءة عالية ، من خلال تطوير المناهج والبرامج الدراسية والانشطة الاكاديمية والبحثية
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ويعمل القسم على اعداد خريج قادر على استيعاب المفاهيم الاساسية والنظريات الاجتماعية ، وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في مختلف المجالات العلمية
ويسعى القسم إلى تحقيق الأهداف الاتية :-
- إعداد أفضل البرامج التعليمية والبحثية التي تراعي التخصصات الحديثة في مجال الانثروبولوجيا
- إنشاء بروتوكولات تعاون وتبادل ثقافي بين الطلاب
- تحديث المقررات الدراسية لموكبة احتياجات سوق العمل
- إكساب الطالب مهارات مهنية ليكون قادر على إجراء وتطبيق الدراسات الميدانية
- المشاركة في تخطيط وتقويم مشروعات التنمية
- توفير قاعدة بيانات عن الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل
- التعرف على العادات والتقاليد والممارسات الثقافية للشعوب الافريقية
-تفعيل دورات تدريبية للباحثين قبل الممارسات الميدانية
- تركيز اهتمام الانثروبولوجيا المستقبلية على دور المرأة الافريقية ودراسة انثروبولوجيا الفن والجسد والسياحة
الكليات التي يقبلها القسم :-
- كليات الاداب قسم (انثروبولوجيا- علم النفس - علم الاجتماع - الفلسفة)
- كليات الاثار وقسم الاثار بكليات الاداب
- كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان والعلاج الطبيعي
- كليات العلوم قسم (الحيوان - الجيولوجيا - النبات)
- كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
- كليات الزاعة (قسم اجتماع ريفي)
- كليات الخدمة الاجتماعية
- كليات الاعلام
- كليات التخطيط العمراني
- كليات التربية قسم (الفلسفة -الاجتماع - علم النفس)
- كلية الحقوق
- كلية الهندسة (قسم العمارة)
- الجامعة الامريكية (التخصصات المناظرة)