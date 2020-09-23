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تعليم

تعرف على قسم الإنثروبولوجيا بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
كلية الدراسات الافريقية
كلية الدراسات الافريقية العليا
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قســــم التعليـــــم
يستقبل قسم الانثروبولوجيا بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة الكثير من الطلاب الراغبين في الدراسة به ، بكافة تخصصاته وبرامجه الجديدة في مختلف المجالات 

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ويستعرض "صدى البلد" التخصصات والبرامج الجديدة الموجودة بالقسم ، والكليات والاقسام التي يقبلها :-


يتكون قسم الانثروبولوجيا من ثلاث تخصصات أساسية وهي (الأنثروبولوجيا الثقافية - الاجتماعية - الطبيعية) ويحتوي القسم على نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ، ويقدم القسم ثلاث برامج مختلفة 

 وتشمل (برنامج الدبلوم في الانثروبولوجيا - برنامج الماجيستير - برنامج الدكتوراه) ويعمل القسم على تأهيل الدراسين لتخريج كوادر ذو كفاءة عالية ، من خلال تطوير المناهج والبرامج الدراسية والانشطة الاكاديمية والبحثية

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ويعمل القسم على اعداد خريج قادر على استيعاب المفاهيم الاساسية والنظريات الاجتماعية ، وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في مختلف المجالات العلمية

ويسعى القسم إلى تحقيق الأهداف الاتية :-

- إعداد أفضل البرامج التعليمية والبحثية التي تراعي التخصصات الحديثة في مجال الانثروبولوجيا
- إنشاء بروتوكولات تعاون وتبادل ثقافي بين الطلاب
- تحديث المقررات الدراسية لموكبة احتياجات سوق العمل 
- إكساب الطالب مهارات مهنية ليكون قادر على إجراء وتطبيق الدراسات الميدانية
- المشاركة في تخطيط وتقويم مشروعات التنمية 
- توفير قاعدة بيانات عن الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل 
- التعرف على العادات والتقاليد والممارسات الثقافية للشعوب الافريقية
-تفعيل دورات تدريبية للباحثين قبل الممارسات الميدانية
- تركيز اهتمام الانثروبولوجيا المستقبلية على دور المرأة الافريقية ودراسة انثروبولوجيا الفن والجسد والسياحة

الكليات التي يقبلها القسم :-

- كليات الاداب قسم (انثروبولوجيا- علم النفس - علم الاجتماع - الفلسفة)
- كليات الاثار وقسم الاثار بكليات الاداب
- كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان والعلاج الطبيعي
- كليات العلوم قسم (الحيوان - الجيولوجيا - النبات)
- كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
- كليات الزاعة (قسم اجتماع ريفي)
- كليات الخدمة الاجتماعية 
- كليات الاعلام
- كليات التخطيط العمراني 
- كليات التربية قسم (الفلسفة -الاجتماع - علم النفس)
- كلية الحقوق
- كلية الهندسة (قسم العمارة)
- الجامعة الامريكية (التخصصات المناظرة)
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