القبض على شاب ركل فتاة بقدمه أثناء استقباله "توكتوك" وإسقاطها أرضا بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قبل قليل، من القبض على الشاب صاحب الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر مقطع فيديو يظهر فيه شاب يخرج قدمه من توكتوك ويركل فتاة أثناء سيرها على الرصيف، واسقطها ارضًا بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بتداول بعض الأشخاص لمقطع فيديو تم تصويره من كاميرا للمراقبة يظهر فيه شاب وهو يركل فتاة أثناء سيرها على إحدى ارصف الشارع بدائرة القسم.





وعقب تقنين الإجراءات "م. ع.م"، 24 عامًا، ويقيم بدائرة المركز، وبمواجهته بما جاء بالفيديو وتحريات فريق البحث، اعترف بارتكابه للواقعة وعلل سبب ارتكابه الواقعة أنه عاكس الفتاة في أول الشارع فبصقت عليه الأمر الذي آثار حفيظته، وقرر الانتقام منها، وجعله أثناء استقلاله التوكتوك يركلها من الخلف بقدمه حتى سقطت على الأرض.