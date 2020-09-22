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الري توضح تفاصيل ارتفاع منسوب النيل بالمحافظات .. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:52 م
النيل
النيل
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محمود محسن
أكد المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، نحن الآن فى موسم الفيضان، موضحا أن هذا الموسم يبدأ فى مصر من 1 أغسطس ويستمر ثلاثة شهور تصل إلى نهاية أكتوبر.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن الفيضان حتى هذه اللحظة فوق المعدلات المتوسطة وهو شئ جيد، ولكننا نسعى إلى الحفاظ على منشأت السد العالي.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الري أنه يجب على الجميع أخذ حذره لأن خطر الفيضان وارتفاع منسوب مياه النيل ليس في البحيرة فقط، ولكن يوجد أيضا  بـ 13 محافظة أخرين وهى أسوان ورشيد والبحيرة ودمياط وغيرها.

وأشار السباعي إلى أن الوزارة أصدرت تحذيرات خوفا على حياة المصريين وعلينا أن نحذر وخاصة أن هناك 13 محافظة ملاصقة لنهر النيل. 

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