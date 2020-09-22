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فن

بإطلالة جديدة .. رضوى الشربيني لجمهورها: لن أحارب ولن أستسلم | شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انسجرام ".


وعلقت رضوى الشربينى قائلة " لن احارب و لن استسلم ولن ارجع للوراء ولن أتقدم للإمام...واهى قاعده " .


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يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.

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