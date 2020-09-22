بإطلالة جديدة .. رضوى الشربيني لجمهورها: لن أحارب ولن أستسلم | شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انسجرام ".
وعلقت رضوى الشربينى قائلة " لن احارب و لن استسلم ولن ارجع للوراء ولن أتقدم للإمام...واهى قاعده " .
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يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.
وعلقت رضوى الشربينى قائلة " لن احارب و لن استسلم ولن ارجع للوراء ولن أتقدم للإمام...واهى قاعده " .
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كيدهن عظيم.. لماذا رضخت رضوى الشربيني لـ غير المحجبات؟
يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.