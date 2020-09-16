أبيض x أسود.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة





وظهرت بها رضوى الشربيني ، ببنطالا كلاسيكيا جذابا باللون الأسود، ومرتديا معه توب بسيط باللون الأسود، ونسقت جاكيت كلاسيكي باللون الأبيض ليبرز جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ولافته تتناسب مع ظهورها.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تكشف جمالها.