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مرأة

هاف ستومك.. رشا مهدي بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:43 م
رشا مهدي
رشا مهدي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة رشا مهدي، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة وجذابة.

ظهرت رشا مهدي، بقميص قصير باللون الأبيض ومكشوف من البطن، ومرتدية معه جيب قصيرة باللون الأخضر اللامع لتبرز عن جمالها ورشاقتها .

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رشا مهدي في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمالها.

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الساحرة.
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