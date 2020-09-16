هاف ستومك.. رشا مهدي بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد





ظهرت رشا مهدي ، بقميص قصير باللون الأبيض ومكشوف من البطن، ومرتدية معه جيب قصيرة باللون الأخضر اللامع لتبرز عن جمالها ورشاقتها .





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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رشا مهدي في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمالها.





وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الساحرة.