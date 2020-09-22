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أخبار العالم

هزاع بن زايد يهنئ الملك سلمان وولي عهده بالعيد الوطني للسعودية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:43 م
هزاع بن زايد
هزاع بن زايد
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محمد بدران




حرص الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وكتب هزاع بن زايد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏"أجمل التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ‎#اليوم_الوطني_السعودي_90 متمنين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولولي عهده الأمين محمد بن سلمان ولشعب المملكة الشقيق، مزيدًا من التقدم والرفاه ودوام النجاح والازدهار".


من ناحية أخرى تستعد هيئة الترفيه بالمملكة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لإقامة عدد من الحفلات في السعودية لنجوم الفن من كل أنحاء الوطن العربي.

ومن أبرز هؤلاء النجوم، عمرو دياب، أنغام، محمد حماقي، أحلام، ماجد المهندس، رابح صقر، راشد الماجد، عبدالله الرويشد، نبيل شعيل.

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