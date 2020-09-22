ظل في معدته 7 أشهر .. جراح بمستشفى بنها الجامعي يكشف كواليس استخراج موبايل من معدة مريض

قال الدكتور أحمد شولح،الجراح بمستشفى بنها الجامعى، إن المريض الذى ابتلع موبايل وظل في معدته مدة 7 شهور، بحالة صحية جيدة الآن بعد إجراء عملية ناجحة له أسفرت عن استخراج الموبايل، وتابع:"حظه حلو أن البطارية بتاعت الموبايل لم تتفاعل داخل معدته لأن ده كان سيؤدى إلى تسممه ثم موته..ودى أول مرة أشوف حد بالع حاجة ضخمة كدا".





وأضاف "شولح" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما أجرى إشاعة للمريض أوضحت أن هناك شيء غريب بالفعل في معدته، موضحًا أنه عندما تحدث معه قال له المريض إنه دخل في تحدى مع بعض أصدقائه على ابتلاع الموبايل، وتابع:" عندما استخرجنا الموبايل كان مغلف الأمر الذى استدعى تدخل الشرطة في فك هذا الغلاف للتأكد مما يحتويه، وبالفعل طلع موبايل صغير..والحمد الله العيان حالته مستقرة".



