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وزير الاتصالات يوضح تفاصيل مبادرة مستقبلنا رقمي .. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة مستقبلنا رقمي تستهدف كل شباب مصر فى كافة التخصصات والمجالات.


وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الدراس فى مبادرة مستقبلنا رقمي يتخصص الطالب فى 3 تخصصات من أكثر التخصصات المطلوبة فى سوق العمل الدولى.


وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التخصصات هي التسويق الرقمي وتصميم وبناء المواقع وتحليل البيانات وعلومها. 


وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن الدراسة فى مبادرة مستقبلنا رقمي هي بمنهج ممتزج بمعني أن الطالب أو الدارس يتلقي تدريبه من خلال الانترنت، من خلال مجموعة من المحاضرات المسجلة التى يمكن ان يتابعها كما لو كان فى الفصل الدراسي تماما.


وأشار إلى أن هناك مجموعة من الخبراء يستطيع ان يتواصل معهم لكي يتم شرح ما يصعب على الطلاب أو الدراسين فهمه.
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