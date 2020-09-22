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أهم صحفي ..عبد الله السناوي: محمد حسنين هيكل رجل موهوب كبير

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:16 م
هيكل
هيكل
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب عبد الله السناوي، إنه على مدى سنوات طويلة كان عدد كبير من أصدقائه يذهبون له في عيد ميلاده صباحًا، وكانت فرصة لحوار عام يتم نشره في جميع الجرائد، وكان يفضل أن يصف نفسه بالجورنالجي.

وأضاف الكاتب عبد الله السناوي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن محمد حسنين هيكل رجل موهوب كبير، وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر أعلن استقالته من وزارة الإعلام، ونشرها في جميع الجرائد.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن يوميات محمد حسنين هيكل في التي نشرها في الجرائد وتجميعها في الكتاب بأن قيمته في أنه كشف عن يومياته، ولديك فرصة أن تطل على نوع الكتابة التي قدمها وقتها، وأصبح بعدها أهم صحفي في الوطن العربي.
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