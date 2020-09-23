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مرأة

كيفية صنع قفل ظرف جذاب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
كيفية صنع قابض ظرف
كيفية صنع قابض ظرف جذاب
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أسماء عبد الحفيظ

لصنع قفل ظرف بسيط وجذاب، عليك اتباع بعض الخطوات. هذه الخطوات أسهل وتستغرق وقتًا أقل، لقد ذكرنا هنا طريقة للحصول على القفل المغلف الرائع، حسبنا نشرها موقع fashion. 

المواد المطلوبة هي:

مجلد بلاستيك
الورق حسب التصميم الخاص بك ، أو بدلًا من الورق ، يمكنك استخدام القماش.
مقص
غراء قوي مقاوم للماء ، أو أي غراء قوي تفضله.
أشياء أخرى للزينة مثل ؛ الخرز وشرائط الساتان وشريط من القماش.

إجراء:

من أجل جعل حقيبة القابض الأنيقة البسيطة الخاصة بك تأخذ مجلدك البلاستيكي ، ثم الصق الورقة أو القماش فوقها باستخدام الغراء.

يمكن أن يكون الورق والنسيج من أي نوع تريده.

يمكنك استخدام بعض الورق المصمم بالألوان والمتوفر بسهولة في السوق.

ثم قص الورق الإضافي باستخدام المقص.

الآن المغلف جاهز للتزيين.

يمكنك استخدام أشياء أخرى للزينة مثل الأشرطة الملونة والأربطة والنجوم البلاستيكية للصقها لجعلها جذابة.

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