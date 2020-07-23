طارق الشناوي: الفن في زمن الكورونا ظرف استثنائي غير مطلق الزمن.. فيديو

قال الناقد الفنى، طارق الشناوى، إنه إذا أردنا عودة الحياة الفنية إلى طبيعتها مرة أخرى فعلينا إعادة حفلات المسارح والحفلات السينمائية مرة أخرى، لافتًا إلى أن الحياة الطبيعية ستعود لطبيعتها قريبًا جدًا لأنه لا أحد يستطيع أن يجزم متى تنتهى أزمة فيروس كورونا.





وأضاف الشناوى فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أنه سيتم طرح بعض الأفلام الجديدة لن نراها فى السينما ولكن سنراه فورًا خلال منصة المشاهدة.





وتابع أن الظرف الاستثمنائى غير مطلق وهناك عوامل كثيرة ستلغيه، منوهًا أنه لا يوجد أى منتج سيضع قواعد عامة للتصوير والعمل فى زمن الكورونا.





وأشار إلى أن الفن في زمن الكورونا ظرف استثنائي غير مطلق الزمن، وسنجد اختلاف فى طرق عرض الأفلام.