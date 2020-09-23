محافظ سوهاج يشهد حفل مديرية الصحة لتكريم 250 من العاملين بالقطاع الطبي

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء أمس الثلاثاء، الحفل الذي أقامته مديرية الصحة، بالمسرح الروماني بمدينة ناصر، لتكريم 250 من العاملين بالقطاع الطبي المُشاركين فى مواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور محمود فهمي، نقيب الأطباء بسوهاج، والمقدم عمرو عزت، نائب المستشار العسكري، وعدد من قيادات مديرية الصحة، ومديري الادارات الصحية، ومديرى المستشفيات.

وأعرب "الفقي" عن تقديره لكل من ساند الوطن في محنته، وعلى رأسهم "جيش مصر الأبيض" من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين، والذين وقفوا على خط المواجهة مع فيروس كورونا، وسطروا ملحمة وطنية من أجل منع انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه قد وقع على عاتقهم الدور الرئيسي في حماية البلاد والدفاع عنها في حربها ضد فيروس كورونا المستجد في مشهد يؤكد أصالتهم وتضحياتهم في هذا الظرف الاستثنائى الذي مرت به البلاد.

وعرض الدكتور هاني جميعه، مجهودات مديرية الصحه والاطقم الطبية العاملة بمختلف مستشفيات المحافظة منذ ظهور الفيروس وحتى الان، والتضحيات التى قدمها العاملين بالقطاع الطبى من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم طوال الأزمة ومتابعته المستمرة، وتذليل كافة العقبات التى واجهت مديرية الصحه أثناء الازمة.

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وقد بدأ الإحتفال بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدمت فرقة سوهاج للموسيقى العربية بعض الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، واختتم الحفل بمراسم التكريم، حيث كرم محافظ سوهاج عدد 250 من " الأطباء، والممرضين، والإداريين، والمسعفين، والفنيين" من مديرية الصحة والادارات الصحية، ومختلف مستشفيات المحافظة ومنحهم الدروع وشهادات التقدير.