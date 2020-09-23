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محمد حجازى عن خطاب الرئيس السيسي: فضح الدول الداعمة للإرهاب وشدد على أهمية استقرار ليبيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كان له أهمية خاصة، حيث إنه تواكب مع ذكر إنشاء الأمم المتحدة ال75.

وأضاف "حجازى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه فى ظل جائحة كورونا وما خلفته من خسائر اقتصادية واجتماعية وبشرية مؤلمة، أما مصر فحدد الرئيس السيسي فى بداية كلمته إنتمائاته العربية والأفريقية والإسلامية، بالإضافة إلى أنها كدولة مؤسسة للأمم المتحدة.

وتابع أن مصر كان لها رؤية فى إصلاح الأمم المتحدة حددها الرئيس وفقا لركائز عمل الأمم، لافتا إلى أن الركيزة الأولى هى المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدولى، حيث أنه أكد على أهمية إلتزام الدول بقرارات الأمم المتحدة الوقوف ضد الدول التي تخرق القانون الدولي ولا تلتزم بقرارات مجلس الأمن.

وأكد أن الرئيس السيسي عبر عن أهمية مواجهة الدول التى تعزز وتساند الإرهاب والذى وصفه بأنه وباء فتاك، بالإضافة إلى محاسبتها، متابعا أن الرئيس أيضا أكد على أن مصر تسعى من أجل إجراء مصالحات وعملية تسوية سياسية خاصة فى ليبيا.

وأفاد أن الرئيس أكد أن المشهد الليبي يكون باعتماد مؤسسات الدولة القومية والتفاوض بين الأشقاء ووقوف المواطن ضد الإرهاب.

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