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رياضة

منتخب الشباب يواصل معسكره المفتوح استعدادا لتصفيات الأمم بموريتانيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
واصل منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين معسكره المفتوح باستاد القاهرة والذى انطلق منذ الأسبوع الماضى ويستمر حتي نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ويستعد منتخب شباب الفراعنة للمشاركة فى تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى موريتانيا مطلع عام2021.


ومن المقرر أن يخاطب مسئولى الجبلاية نظراءهم فى السعودية والبحرين من أجل تعديل موعد خوض المباريات الودية لمنتخب مصر للشباب المحدد لها نهاية شهر أكتوبر القادم.

يأتي ذلك نظرا لتزامن مواعيد إقامة مباريات منتخب مصر للشباب الودي أمام السعودية والبحرين بإجراء انتخابات مجلس النواب على مدار يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر القادم.

يذكر أن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،والمشرف على منتخب الشباب اجتمع مؤخرا مع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب ومعاونيه للاطمئنان على تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في تونس خلال نوفمبر المقبل.
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